القوى العاملة: حل مشكلة مصرية وصرف معاشها عن زوجها المتوفى في إيطاليا

كتب- يوسف عفيفي:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان ، إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، نجح في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة"هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم التي طلبت مساعدتها في صرف معاشها عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، في بيان اليوم الاثنين، إن الوزير تلقى تقريرًا من الدكتور محمود حمزاوي رئيس المكتب العمالي بميلانو- إيطاليا ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل والمتابعة الدائمة والمستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، نجح المكتب في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة المذكورة، وتقرر صرف معاش شهري للمواطنة، وتحويل مبلغ يعادل نحو 38 ألف جنيه قيمة المعاشات المستحقة لها حتى فبراير الجاري على حسابها البنكي في مصر.

من جهته، أوضح الملحق العمالي أنه قد تم إخطار المواطنة بذلك لمتابعة حسابها البنكي خلال مارس المقبل لحصولها على مستحقاتها، التي أبدت شكرها لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر في ميلانو، ومكتب التمثيل العمالي على جهودهم في حل مشكلة معاشها المتأخر.

وأكد أنه يجرى المتابعة المستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" لتسوية المستحقات التأمينية لسائر الطلبات المستوفاة المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة تحويل المستحقات لذويها.

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