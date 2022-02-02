بعد هجومه على شيخ الأزهر.. مظهر شاهين: "إسلام بحيري قتل نفسه بنفسه"

كتب- أسامة علي:

شن الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، هجومًا حادًّا على إسلام بحيري، بعد مهاجمة الأخير لشيخ الأزهر الشريف.

وقال شاهين، في مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب"، إن إسلام بحيري فسَّر "نشوز" المرأة على أنها الخيانة الزوجية، وليس معناه عدم طاعة المرأة لزوجها؛ بل يعني خيانة المرأة لزوجها بأية درجة من درجات الخيانة.

وأوضح الداعية الإسلامي أن بحيري استدل على هذا المعني من صدر الآية "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ..."، معتبرًا أن بداية الآية تتحدث عن المرأة الصالحة والمتعبدة وفي نهاية الآية يتكلم عن "النشوز" وهي عكس المرأة الصالحة، حسب تفسير بحيري.

وأضاف شاهين أن هذا كلام "عبيط"، ولو بحثَ بحيري في معاجم اللغة عن معنى نشوز، يعني الارتفاع، وبالتالي الآية تعني أن المرأة لو تكبرت وتعالت على زوجها ولم تسمع كلامه تصبح ناشزة.

تابع شاهين: "هل يعني أن الرجل لو رأى خيانة زوجته يقول لها "مينفعش الكلام ده.. هل ده يعقل؟!، فهذا كلام عبيط وأهبل"، مضيفًا: "هات لي أي دليل من القرآن الكريم بيقول إن النشوز هو الخيانة الزوجية؟".

وأردف الداعية الإسلامي: "النشوز يعني عدم طاعة المرأة لزوجها، ومفهوم من سياق الآية"، مضيفًا: "لا أنت ولا المجلس القومي للمرأة أحن على المرأة من اللي خلقها.. وربنا خلق العباد ووضع ما يصلح أحوالهم في جميع الأزمنة والأمكنة".

وعن قول بحيري إن الدستور أعلى من أي حد في الدنيا، قال شاهين: إن الدستور أعطى للأزهر المرجعية في أي شيء متعلق بالشريعة الإسلامية، مضيفًا: "هو أنت عايز الناس تسيب الأزهر وشيخ الأزهر وتسمعلك أنت؟!".