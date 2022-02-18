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السيسي يدعو الشركاء الدوليين لتوفير التمويل المستدام لسد الاحتياجات الصحية لقارة إفريقيا

01:36 م الجمعة 18 فبراير 2022
السيسي يدعو الشركاء الدوليين لتوفير التمويل المستدام لسد الاحتياجات الصحية لقارة إفريقيا

الرئيس السيسي

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كتب - محمود مصطفى:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة الإفريقية - الأوروبية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، للإعلان عن الدول الإفريقية المتلقية لتكنولوجيا mRNA للقاحات.

وأعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لاختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا mRNA المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية الهامة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.

وأكد أن هذا الحدث يمثل انعكاساً حقيقياً لما يمكن للشراكة الدولية في المجال الصحي تحقيقه من إيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، فضلاً عن أن تحقيق هذا الإنجاز سيساهم في تمكين الدول الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة في المجال الصحي.

ودعا الرئيس السيسي، الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الإفريقية وتوفير التمويل المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

وأكد الرئيس السيسي، أن هذه الخطوة تأتي تكريساً لما تقوم به مصر على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات، سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الأفريقية، استناداً إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر، وأيضاً لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.

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