وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي (سيناء- 6)

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذو مستويين (سيناء- 6) والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلتين إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات وفقًا للمنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة بما يضمن تنفيذ المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار، عكست مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددًا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، ما يسهم في تطوير الفكر الاستراتيجي وتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة العاليه لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستستمر في تطوير قدراتها وإمكاناتها فى كافة التخصصات بما يعزز الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الاستراتيجية.