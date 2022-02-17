مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أحمد عبدالمنعم:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 17 فبراير، الموافق 16 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر: 5:08 صباحًا
أذان الظهر 12:09 صباحاً
أذان العصر 3:19 مساءً
أذان المغرب 5:44 مساءً
أذان العشاء 7:02 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:14صباحاً
موعد أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 5:47 مساءً
موعد أذان العشاء 7:06 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 3:14 مساءً
موعد أذان المغرب 5:40 مساءً
موعد أذان العشاء 6:57 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:00 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:18 مساءً
موعد أذان المغرب 5:44 مساءً
موعد أذان العشاء 6:58 مساءً
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