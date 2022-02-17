أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا الحد الأدنى للأجور أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

01:00 ص الخميس 17 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

أوقات الصلاة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب– أحمد عبدالمنعم:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 17 فبراير، الموافق 16 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر: 5:08 صباحًا

أذان الظهر 12:09 صباحاً

أذان العصر 3:19 مساءً

أذان المغرب 5:44 مساءً

أذان العشاء 7:02 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:14صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 5:47 مساءً

موعد أذان العشاء 7:06 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:14 مساءً

موعد أذان المغرب 5:40 مساءً

موعد أذان العشاء 6:57 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:00 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:18 مساءً

موعد أذان المغرب 5:44 مساءً

موعد أذان العشاء 6:58 مساءً

لمعرفة المزيد من التفاصيل:

مواقيت الصلاة صلاة الفجر أوقات الصلاة

الخبر التالى:

"الثورة المهدية".. نائب التنسيقية يهدي وكيلة "الشيوخ" والأمين العام باكورة إنتاجه الأدبي -صور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا