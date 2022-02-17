مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات



كتب– أحمد عبدالمنعم:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 17 فبراير، الموافق 16 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر: 5:08 صباحًا

أذان الظهر 12:09 صباحاً

أذان العصر 3:19 مساءً

أذان المغرب 5:44 مساءً

أذان العشاء 7:02 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:14صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 5:47 مساءً

موعد أذان العشاء 7:06 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:14 مساءً

موعد أذان المغرب 5:40 مساءً

موعد أذان العشاء 6:57 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:00 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:18 مساءً

موعد أذان المغرب 5:44 مساءً

موعد أذان العشاء 6:58 مساءً

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