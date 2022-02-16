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تزيد الشعور بالدفء.. 6 مشروبات احرص على تناولها في الشتاء

09:09 م الأربعاء 16 فبراير 2022
تزيد الشعور بالدفء.. 6 مشروبات احرص على تناولها في الشتاء

مشروبات تزيد الشعور بالدفء

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجهت وزارة الصحة نصائح، لمشروبات تزيد الشعور بالدفء وتزيد من الطاقة والمناعة خلال فصل الشتاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفوجرافيك للمشروبات التي تزيد الشعور بالدفء وجاءت كالتالي:-
- الزنجبيل.
- القرفة.
- عصير الليمون مع العسل.
- عصير الجزر مع البرتقال.
- حمص الشام.
- السحلب باللبن مع إضافة قليل من عسل النحل لتجنب السعرات الحرارية الزائدة وعدم زيادة الوزن.
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مشروبات ساخنة الشعور بالدفء الزنجبيل الليمون القرفة

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