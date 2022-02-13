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وظائف جديدة.. فرص عمل في الجيزة براتب مجزي وحوافز وتأمين

10:51 م الأحد 13 فبراير 2022
وظائف جديدة.. فرص عمل في الجيزة براتب مجزي وحوافز وتأمين

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى مؤسسات التضامن للتمويل الأصغر.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن الوظائف المطلوبة تتمثل في: منسقة ميدانية من سكان مدينة 6 أكتوبر بالشروط والمزايا التالية:

(مؤهل عال أو فوق متوسط – السن من 18 لـ 35 سنة – إناث فقط – بداية التعيين 2400 جنيه – حوافز – متغير – تأمين صحي عام وخاص – تأمينات اجتماعية – مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا – إجازة الجمعة والسبت).

وأكدت محافظة الجيزة، أن آخر موعد للتقديم على هذه الوظيفة يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، على أن يتوجه الراغب في العمل إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، موضحة أن العمل مستمر يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

أحمد راشد فرص عمل وظائف جديدة الجيزة

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