بالصور- سائحان يلتقطان صورًا في قطار النوم: "متعة السفر"

09:14 م السبت 12 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

نشرت الشركة الوطنية لإدارة قطارات النوم والخدمات السياحية، صورًا التقطها لسائحين في أحد قطارات النوم، تحت عنوان "متعة السفر في قطارات النوم".

وقالت شركة قطارات النوم، إن الراكبين التقطا عددًا من الصور الفوتوغرافية بداية من دخول محطة مصر، حتى الوصول إلى القطار ثم السفر وداخل الكبائن وعربة البوفيه.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس أشرف رسلان، مستشار وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة شركة قطارات النوم، تجديد كبائن قطارات النوم بعد تطويرها.

وأكد رسلان، أنه تم تجديد كبائن قطارات النوم بالكامل من حيث الأسرة والفرش والكبائن والحمامات.

وتنظم هيئة السكة الحديد، رحلات يومية بقطارات النوم إلى محافظات الأقصر وأسوان، تلبية لرغبة الركاب والطلب اليومي عليها.

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