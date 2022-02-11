تخفيف منهج 4 ابتدائي وتهجير أهالي ميناء العريش.. الحكومة ترد على 5 شائعات في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات خلال أسبوع، منها رفع أسعار البنزين وتوقف محطات الطاقة الشمسية، في إطار سياسة الحكومة للرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد مصراوي الـ5 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، وهي على النحو التالي:

- زيادة أجرة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين

نفت وزارة التنمية المحلية، ما تردد حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار البنزين، موضحة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

- توقف محطات الطاقة الشمسية

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد حول توقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مُشددةً على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة، مُشيرةً إلى أنه تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع متخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين.

- تهجير أهالي ميناء العريش قسريًا

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وقالت محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، إنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير، مُشددة على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120متراً بمنطقة الريسة.

- انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات

نفت هيئة الدواء المصرية، ما تردد حول أنتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال حملات التفتيش الصيدلي على كافة محافظات الجمهورية، والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة.

- حذف أجزاء من منهج الترم الثاني لرابعة ابتدائي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي كما هي دون حذف أو تغيير أية أجزاء منها، وفقاً لنظام التعليم الجديد، حيث تم وضع مناهج مطورة من قبل متخصصين في كل مادة على حدة.