لماذا يجب التطعيم بلقاح كورونا بعد مرور شهر من التعافي؟.. متحدث الصحة يوضح

03:07 م الجمعة 11 فبراير 2022
لماذا يجب التطعيم بلقاح كورونا بعد مرور شهر من التعافي؟.. متحدث الصحة يوضح

لقاح كورونا

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كتب – أسامة علي:

نصح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا بعد مرور شهر من التعافي من العدوى.

وقال متحدث الصحة: "لماذا ننصح بالتطعيم حتى بعد الإصابة بالكورونا، والتعافي منها بعد مرور شهر؟".

وقال عبدالغفار، إنه بالرغم من أن الأفراد الذين أصيبوا بكوفيد-19 وتعافوا من العدوى يتمتعون بدرجة عالية من الحماية المناعية، ومع ذلك، فإن المناعة الناتجة عن التعافي متغيرة من شخص إلى آخر حسب شدة الإصابة والسن وعدة عوامل أخرى.

تابع: "مثلا قد يكون لدى الشخص الذي أصيب بدرجة شديدة من المرض استجابة مناعية أقوي مقارنة بشخص مصاب بعدوى بدون أعراض أو بأعراض خفيفة، ولا يمكن معرفة إلى متى تستمر هذه المناعة".

وأوضح متحدث وزارة الصحة:"لهذا يوصى بالتطعيم وكذلك الجرعة التنشيطية حتى للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19.

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