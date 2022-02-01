شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. خطوات الحصول على وحدات محدودي الدخل بالتمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

تخصص وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي مشروع الإسكان الاجتماعي أو سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بالتمويل العقاري.

وبعد كل طرح من مشروع الإسكان الاجتماعي يتساءل راغبي الحصول على وحدة عن المواعيد الجديدة للحجز في المشروع وما هي الشروط والأوراق المطلوبة.

معلومات عن التقديم في الإسكان الاجتماعي:

1- لا يوجد أي طرح لمشروع الإسكان الاجتماعي في الوقت الحالي وآخر طرح كان نهاية العام الماضي.

2- غير محدد حتى الآن متى سيتم طرح مرحلة جديدة من الشقق.

3 - ووفقا للإعلانات السابقة يتم الحجز عن طريق الذهاب لمكتب البريد وشراء كراسة شروط، وسداد جدية الحجز.

4- الخطو الثانية، التقديم على الموقع الإلكتروني، ورفع الأوراق المطلوبة، وانتظار نتيجة التقديم، والتي يبدأ بعدها سداد الأقساط الربع سنوية.

5 - الخطوة الثالثة تاتي بعد انتهاء سداد الأقساط الربع سنوية وهي الاستعلام الميداني للتأكد من صحة البيانات.

6- حال التأكد من البيانات يتم تحويل الملف إلى جهة التمويل، ثم استلام الوحدة محل الحجز.

7- وفقا لأخر إعلان للإسكان الاجتماعي كانت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

8 - لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

9 - أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر عن 6 آلاف جنيه شهريا للمتزوج و4500 جنيه شهريا للأعزب.

10 - لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

11- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة.

12- ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

13 - أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

14- تتمثل الأوراق المطلوبة في صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

15- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

16- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري، ويتم تقديم مرتب الزوجة أيضًا.

17- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً.

18- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

19- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

20 - بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

21 - إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

22 - في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

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