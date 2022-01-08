رئيس رياضة النواب: منتدى شباب العالم يعكس حرص السيسي على تمكين الشباب

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم التي ستنطلق الأسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إشراك الشباب في حل القضايا والأزمات لخلق جيل منهم قادر على مواجهة المستقبل.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن المنتدى يعد المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بمنتهي الشفافية وجسرًا للتواصل بين القيادة السياسية والشباب من مختلف دول العالم.