بعد انتحار بسنت.. 10 معلومات عن حبة الغلة - (القاتل السريع)

كتب- محمد سامي:

احتلت قصة انتحار بسنت، ضحية الابتزاز الإلكتروني، تريند البحث، وشغلت الرأي العام منذ أول من أمس.

جاء ذلك بعد خبر انتحار فتاة في الغربية بسبب انتشار صور مفبركة لها من قِبل شاب حاول ابتزازها، وتعرضت الفتاة إلى تعنيف وضغط وصل حد الاكتئاب، وقررت أن تنهي حياتها، فتناولت حبة الغلة السامة التي أنهت حياتها فوراً .

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن حباية الغلة (القاتل السريع) في ما يلي، بحسب خبراء وزارة الزراعة:

- تستخدم حبة الغلة "أقراص" كمبيد حشري من أجل حفظ الغلال المختلفة من التسوس.

- تباع في منافذ بيع المبيدات الحشرية ويبلغ ثمن القرص 1 جنيه .

- مبيد حشري يستخدم على نطاق واسع لحفظ معظم أنواع الغلال والحبوب من التسوس وهو يدخل مصر بصورة رسمية كمبيد حشري مصرح به.

- يتم الاعتماد عليه في مصر؛ نظرًا لانخفاض سعرها، في حين أن البديل لها هو حفظ الأقماح بالتبخير مما يتكلف مبالغ كبيرة .

- حظرت عشرات الدول العربية استخدامها، بعد تسببها في زيادة نسبة وفيات الأطفال.

- تسجل وزارة الزراعة حبة الغلة كمبيد حشري، وتدخل مصر بشكل رسمي، ولا توجد أي محاذير على تداولها، وتدوِّن عليها عبارة "عالية السمية".

- يوجد منها 18 منتجًا بأسماء تجارية مختلفة، إلا أن تركيبها واحد، واستخدامها واحد في حفظ الغلال والحبوب.

- حبة الغلة تكمن في إطلاقها غاز الفوسفين شديد السمية؛ وهو غاز لا يوجد علاج أو ترياق مضاد له، و500 مجم من هذا المركب كفيلة بقتل إنسان.

- القرص الواحد منها ينتج 1 جم من غاز الفوسفين أو فوسفيد النيتروجين .

- حبوب الغلة تتفاعل فور دخولها معدة المريض مع المياه وعصارة المعدة وتنتج بالجسم غاز الفوسفين شديد السمية ولا توجد أعراض سريرية واضحة لهذا الغاز.

- يتسبب الغاز في توقف أجهزة الجسم تباعاً؛ لذلك يتم التعامل فوراً مع الأعراض الظاهرة مباشرةً، ولذلك يُسمي الأطباء حبوب الغلة وغاز الفوسفين بالقاتل الصامت.

- من الأخطاء الشائعة في التعامل مع التسمم بحبة الغلة هو إعطاء المريض المياه؛ لأنه يساعد على سرعة التفاعل وإطلاق الغاز السام .

- خلال عام 2020 كانت هناك عدة مطالبات بمجلس النواب بحظر بيعها.