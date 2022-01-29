نصفها خضروات وفواكه.. الصحة تكشف التقسيم المثالي للوجبة الصحية

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الصحة والسكان مكونات طبق التغذية الصحي من أجل تقوية المناعة ضد الأمراض.

وقالت الصحة، في منشور توعوي، اليوم السبت، إن طبق التغذية الصحية يقوي مناعة الجسم ويساعد على مقاومة الأمراض.

وبينت الوزارة أن تكوين طبق التغذية الصحة يكون على النحو التالي:

1- نصف خضروات وفواكه.

2- ربع بروتين (لحوم - دواجن - أسماك - بيض - بقوليات).

3- ربع حبوب (أرز - مكرونة - خبز).