أمم أفريقيا.. تعرف على معلق مباراة مصر والمغرب غدا

11:38 ص السبت 29 يناير 2022
أمم أفريقيا.. تعرف على معلق مباراة مصر والمغرب غدا

كاس أمم أفريقيا

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كتب- مينا غالي:

يستعد عشاق منتخب مصر الوطني، لمباراة من العيار الثقيل بمثابة نهائي مبكر، غدا الأحد، أمام المنتخب المغربي في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك في الخامسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

وكشفت مصادر بشبكة قنوات بي إن سبورتس، لمصراوي، أنه تقرر أن يتولى مهام التعليق على المباراة المعلق العماني خليل البلوشي، تطبيقًا لسياسة القناة بتكليف معلق محايد للتعليق على مبارة تجمع فريقين عربيين.

كما أوضحت المصادر أن مباراة اليوم بين المنتخب التونسي ومنتخب بوركينا فاسو سيعلق عليها المعلق التونسي رؤوف خليف.

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