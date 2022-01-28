وزير الأوقاف يستقبل كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي ويناقشان التعاون المشترك

09:40 م الجمعة 28 يناير 2022
وزير الأوقاف يستقبل كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي ويناقشان التعاون المشترك

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، السفير مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، لبحث مواصلة التعاون المشترك في مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية الدولية، وترسيخ قيم المواطنة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الديني والسلام الإنساني وقضايا المواطنة والعيش المشترك.

من أكد كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أسهم من خلال طرحه لقضايا المواطنة والعيش المشترك في تبني البرلمان الدولي لرؤية المجلس في ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة دون تمييز كأحد أهم محاور الدبلوماسية الدولية متعددة الأطراف.

وأهدى وزير الأوقاف، السفير عمر أحدث إصدارات وزارة الأوقاف الجزء الثاني من مجموعة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير باللغة العربية وتحتوي على 15 إصدارًا، ومجموعة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومجموعة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الفرنسية وتحتوي كل مجموعة منهما على عشرة إصدارات في الفكر الوسطي المستنير، وهو ما كان محل إشادة وتقدير كبيرين من كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي.

محمد مختار جمعة الاتحاد البرلماني الدولي مختار عمر المنتديات الفكرية

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