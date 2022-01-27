الصحة: 3 فوائد مهمة لكبسولات فيتامين A للأطفال: من 6 أشهر لـ5 سنوات
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يوضح أهمية كبسولات فيتامين A للأطفال.
وقالت الوزارة: "تم زيادة جرعات فيتامين A لتصبح 9 كبسولات من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات بواقع جرعة كل 6 أشهر".
وجاءت أهمية الكبسولات على النحو التالي:
1- وقاية الطفل من الإصابة بالتوحد وعدم التأثير على التطور الذهني والعقلي له.
2- وقاية الطفل من أمراض الأنيميا والسمنة.
3- النمو الصحي لجسم الإنسان.
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