الصحة: 3 فوائد مهمة لكبسولات فيتامين A للأطفال: من 6 أشهر لـ5 سنوات



كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يوضح أهمية كبسولات فيتامين A للأطفال.

وقالت الوزارة: "تم زيادة جرعات فيتامين A لتصبح 9 كبسولات من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات بواقع جرعة كل 6 أشهر".

وجاءت أهمية الكبسولات على النحو التالي:

1- وقاية الطفل من الإصابة بالتوحد وعدم التأثير على التطور الذهني والعقلي له.

2- وقاية الطفل من أمراض الأنيميا والسمنة.

3- النمو الصحي لجسم الإنسان.