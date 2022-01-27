الصحة: 3 فوائد مهمة لكبسولات فيتامين A للأطفال: من 6 أشهر لـ5 سنوات

07:15 م الخميس 27 يناير 2022
الصحة: 3 فوائد مهمة لكبسولات فيتامين A للأطفال: من 6 أشهر لـ5 سنوات

وزارة الصحة والسكان

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يوضح أهمية كبسولات فيتامين A للأطفال.

وقالت الوزارة: "تم زيادة جرعات فيتامين A لتصبح 9 كبسولات من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات بواقع جرعة كل 6 أشهر".

وجاءت أهمية الكبسولات على النحو التالي:

1- وقاية الطفل من الإصابة بالتوحد وعدم التأثير على التطور الذهني والعقلي له.

2- وقاية الطفل من أمراض الأنيميا والسمنة.

3- النمو الصحي لجسم الإنسان.

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وزارة الصحة والسكان فيتامين A للأطفال أمراض الأنيميا أمراض السمنة

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