إحباط تهريب أدوية مخدرة مع راكبين قادمين من إيطاليا ولبنان بالمطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، محاولتي تهريب أدوية مخدرة وأخرى غالية الثمن مع راكبين قادمين من إيطاليا ولبنان، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

ووردت معلومات من مباحث المطار برئاسة اللواء حاتم نصار والعميد محمود إسماعيل رئيس مباحث مبنى الركاب رقم 2، عن محاولة تهريب أدوية مخدرة مع راكب أوروبي من أصل مصري، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من ميلانو، تم الاشتباه والضبط بواسطة الدكتورة ابتهال مصطفى، مأمورة الجمرك، بتكليف من محمد الهادي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، وتم ضبط 34 شريطًا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات معه.

وفي المحاولة الثانية تبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، اشتبه عبدالسلام عادل مأمور الجمرك في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وقام وائل إمبابي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف أحمد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود 6 عبوات دوائية مخبأة داخل الجيوب بالملابس داخل حقائب الراكب بداخلها 228 وحدة من الأدوية غالية الثمن.

وأمر أحمد سعد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، وأمر أحمد عبدالهادي مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الأول للنيابة لحيازة أدوية مخدرة.