"فايكينج العالمية" و"المقاولون العرب" تدشنان الباخرة السياحية العملاقة فايكينج أوزوريس

كتب- محمد عبدالناصر:

دشنت شركة فايكينج العالمية للسياحة أحدث منشآتها السياحية العملاقة بنهر النيل، الباخرة فايكينج أوزوريس، حيث أعطى إشارة التدشين نائب رئيس مجلس الإدارة، توني هوفمان، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المصنعة للفندق العائم، وذلك بترسانة المعصرة التابعة للشركة.

وشهد مراسم التدشين محمد البنا، وشريف البنا رئيس شركة فايكينج نايل كروز إيجيبت، والدكتور محمد يوسف، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس خالد عيسى، عضو مجلس تنفيذي الشركة رئيس قطاعات المشروعات الكهروميكانيكية والتصنيع، والمهندس أحمد عيسى، رئيس قطاع التصنيع، والمهندس أسامة الدسوقي، مدير إدارة ترسانة المعصرة المنفذة للأعمال، ومهندسي ومشرفي وعمال الشركة.

وأعرب المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، عن بالغ سعادته بالانتهاء من تصنيع تلك الوحدة النهرية داخل ترسانة الشركة، مضيفا أن ذلك المشروع يعد دليلا على الاستقرار الذي تشهده مصر وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مضيفا أن أبناء المقاولون العرب استطاعوا تنفيذ المشروع بكفاءة عالية ووجه التحية والتقدير لكافة العاملين بالترسانة.

وتعد الباخرة فايكينج أوزوريس أحدث المنشآت السياحية بنهر النيل، وهي بطول كلي يبلغ 72 مترا وعرض 14.5 متر، وارتفاع 10.30 متر، ويصل وزنها إلى 750 طنا، وتضم 41 غرفة وسويتا، وقد تم إنشائها بإشراف من هيئة الإشراف البحرية الدولية اللويدز ريجيستر الإنجليزية، وتعد واحدة من الواجهات السياحية والاستثمارية العالمية في الفنادق العائمة بنهر النيل، وقد تم التصميم والتنفيذ ليواكب أحدث تكنولوجيا بناء السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة طبقا لمتطلبات هيئة الملاحة النهرية المصرية.

وعقب التدشين وقعت فايكينج العالمية والمقاولون العرب خطاب نوايا لبناء 2 فندق عائم جديد من نفس السلسلة العملاقة بترسانة المعصرة وتعد الترسانة الوحيدة بالقاهرة التي تصنع هذا النوع من الفنادق العائمة لامتلاكها أحدث المعدات، كما تتوافر بها الخبرات العالية في هذا المجال والتي تكونت على مدار ما يقرب من 40 عاما، وتمتلك الترسانة رافع سفن حمولة 1600 طن بالإضافة إلى التقنيات الفنية التي تمتلكها ترسانة المعصرة وتجعلها رائدة في هذا المجال.

وتعتبر الترسانة إحدى القلاع الصناعية بشركة المقاولون العرب بجانب تاريخها العريق في صناعة الفنادق والمطاعم العائمة والعائمات وإجراء أعمال الصيانة المتكاملة للوحدات النهرية إلى جانب مشاركتها في تصنيع وتركيب القطاعات المعدنية للمشروعات الكبرى والقومية التي تقوم بها الشركة، كما تم تنفيذ ما يقرب من 90 فندقا عائما ومطعما سياحيا (خمس نجوم) وبارجات نقل البضائع والأتوبيسات النهرية والعائمات واليخوت واللنشات والقاطرات والأوناش العائمة حمولات حتى 150 طنا والبنتونات العائمة بمتطلبات هیئات الإشراف الدولية البجرية وتصنيع 4 أتوبيسات نهرية لجمهورية السودان وتصنيع وتوريد عبارتين نهريتين للعمل بدولة غانا.