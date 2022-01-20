السيسي: تعاون مرتقب مع كوريا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الحكومية

كتب- مينا غالى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، خلال مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية، على تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية المصرية الهادفة لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة من خلال التعاون الوزاري في استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الحكومية وخاصة مع قرب الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية لإحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي، بقصر الاتحادية: "لقد استعرضت مباحثاتنا فرص الشراكة بين الشركات المصرية العاملة في أفريقيا والشركات الكورية وخاصة العاملة في مجال البنية التحتية، مع إبراز الفرص الهائلة التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز الفرص الاستثمارية".

وتابع الرئيس: "كذلك تبادلنا وجهات النظر واتفقنا على تنسيق مواقف البلدين في مختلف المواقف الدولية، وكان اجتماعنا اليوم لدفع التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دفع أوجه التعاون في الفترة المقبلة بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن، وأجدد ترحيبي بالرئيس الكوري وتطلعي لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين مصر وكوريا بما يحقق الرخاء بين بلدينا وشعبينا وامتداد الصداقة الممتدة التي تجمع بين شعبينا وبلدينا".