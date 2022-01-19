محايد.. علي محمد علي يكشف لمصراوي اسم معلق مباراة مصر والسودان الليلة

10:54 ص الأربعاء 19 يناير 2022
محايد.. علي محمد علي يكشف لمصراوي اسم معلق مباراة مصر والسودان الليلة

المعلق الرياضي علي محمد علي

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كتب مينا غالي

كشف المعلق الرياضي علي محمد علي، المعلق الشهير بقنوات بي إن سبورتس، عن اسم معلق مباراة مصر والسودان الليلة في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون ٢٠٢٢.

وقال علي محمد علي لمصراوي، إن مباراة اليوم سيعلق عليها المعلق الكبير عصام الشوالي، باعتباره معلقا محايدًا، لاسيما وأن الفريقين عرب.

وأضاف، أنه تم اختيار الشوالي للتعليق على هذه المباراة، تطبيقًا لسياسة القناة في كون الطرفان فريقين عربيين، وبالتالي يجب اختيار معلق محايد.

وكان قد علق المعلق أحمد الطيب على مباراة منتخبنا الوطني الأولى أمام نيجيريا، فيما علق علي محمد علي على مباراتنا أمام غينيا بيساو.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز اليوم لضمان التأهل لدور ال١٦ في المركز الثاني بالمجموعة خلف المنتخب النيجيري.

علي محمد علي مباراة مصر والسودان كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022

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