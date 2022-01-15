بعد علاج الإبراشي بهما.. هل يُمكن استخدام "سوفالدي ودكلانزا" لمرضى كورونا؟

كتب- أحمد جمعة:

قال أطباء ومتخصصون في علم الفيروسات، إنه لا يمكن إعطاء مرضى فيروس كورونا، أدوية علاج فيروس سي مثل "سوفالدي ودكلانزا" لعلاجهم حتى الآن.

يأتي ذلك على خلفية الكشف عن تناول الإعلامي وائل الإبراشي لـ "سوفالدي ودكلانزا" خلال فترة علاجه بالعزل المنزلي إبان ديسمبر 2020.

بدوره، أوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إنه "تم اعتماد سوفالدي ودكلانزا وأدوية أخرى لعلاج فيروس سي فقط، ولم يتم اعتماد أياً من هذه الأدوية لعلاج كورونا حتى الآن".

وأشار في تصريحات لمصراوي إلى أنه كانت هناك بعض التجارب الإكلينيكية في بداية ظهور وباء كورونا لاستخدام أدوية علاج فيروس سي لحالات كورونا، باعتبار أن كورونا يتشابه مع فيروس سي في انتائهما إلى فصيلة العائلة الفيروسية RNA، خاصة أنها تساهم في تقليل الإنزيمات الخاصة بتكاثر الفيروس، وبالتالي وكان التوقع أن تحقق تلك الأدوية ذلك مع كورونا.

وشدد عز العرب على أنه "لم يتم اعتماد أيًا من تلك التجارب في الوكالة الأمريكية FDA أو الوكالة الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى ضرورة أن يتقيّد الأطباء في عياداتهم الخاصة بتوصيات البروتوكول العلاجي الذي وضعته اللجنة العلمية في مصر، خاصة أنه يُحدّث دورياً ويواكب كل التطورات على مستوى العالم.

وبشأن احتمالات آثاره السلبية على المرضى، قال: "المبدأ مرفوض من الأساس، لأنه لا يوجد بحث نهائي ومعتمد".

كما أوضح الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، في تصريحات لمصراوي، أنه "لا علاقة للسوفالدي بعلاج المصابين بفيروس كورونا".

ولفت إلى أن "سوفالدي" و"دكلانزا" تعد علاجات تستخدم مع المصابين بفيروس سي لمدة 3 شهور، لأنها "بطيئة وتمنع تكاثر الفيروس، وبالتالي لا تستخدم كعلاجات للأمراض الحادة".

وأشار إلى أن فيروس كورونا مرض حاد ويجب إعطاء المريض علاج سريع لمدة 3 أو 4 أيام، وليس 90 يومًا، مضيفًا: "المنطق العام يقول إنها لن تكون فعّالة في علاج كورونا".

وبشأن مدى خطورتها حال إعطائها لمرضى كورونا، قال الشاذلي: "لا نعرف مدى خطورتها، لكن زي اللي بياخد دواء ملوش لازمة، خاصة أنه لا توجد دراسات موثقة بشأن ذلك".

وفي الأساس، يستخدم سوفالدي ودكلانزا لعلاج مرضى فيروس "سي"، في حين لم تُدرجه وزارة الصحة ضمن بروتوكولها لعلاج مرضى كورونا.

كان الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، كشف عن إعطائه دواء السوفالدي ودكلانزا لعلاجه خلال العزل المنزلي.

وكان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

كما اتهم الكاتب خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه "ش" بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020، وأعطاه "أقراصاً سحرية" لكنها تسببت في سوء حالته.

ومن المقرر بدء أولى جلسات التحقيق مع الدكتور شريف عباس في نقابة الأطباء يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تقدم بطلب للاستماع إلى أقواله، كما اتهم زوجة الإبراشي ومنتصر بالتشهير به.

وبالتوازي، تقدمت زوجة الإبراشي ببلاغ إلى النائب العام متهمة طبيبه المعالج بالتسبب في وفاته.

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