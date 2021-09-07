معدلات تاريخية.. مصدر: يونيو ويوليو الأعلى استهلاكًا للكهرباء بسبب "الحر"

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شهري يونيو ويوليو الماضيين سجلا أعلى معدلات استهلاك وبيع للطاقة الكهربائية، لصالح المواطنين الذين يبلغ عددهم أكثر من ٣٨ مليون مشترك.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن فاتورة شهر مايو يتم تحصيلها في يونيو بينما يتم تحصيل شهر يونيو في يوليو في حين يتم قراءة وكشف يوليو، وتحصيله في أغسطس، خاصة أن المتعارف عليه قيام شركات الكهرباء بالكشف وقراءة العدادات يعقبها تحصيل قيمة استهلاك العداد عن الشهر المنتهي.

وأوضح المصدر، أن شهري يونيو ويوليو، سجلا أعلى معدل في تاريخ استهلاك وبيع الكهرباء بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أدى لقيام شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بشراء أكثر من ٢١ مليار كيلووات ساعة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبيعها للمشتركين اللذين يبلغ عددهم أكثر من 38 مليون مشترك حاليًا دون إضافة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع والكودية أيضًا على مدار شهري يونيو ويوليو.

وفى 7 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لأول مرة في مصر يصل الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء 33 ألف 800 ميجاوات لأول مرة في مصر، حيث بلغت القدرات المتاحة على الشبكة 45 ألف 500 ميجاوات بينما بلغ الاحتياطى في الشبكة 11 ألف 350 ميجاوات، وذلك مع استقرار كبير في التغذية الكهربية، علمًا بأنه تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

وسجلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أعلى نسب شراء في الطاقة الكهربائية بمعدلات بلغت ما يقرب من ٣ مليار ك.و.س تليها شركات القناة لتوزيع الكهرباء وشمال القاهرة ومصر الوسطى والإسكندرية التي سجلت ما يتعدى المليار ك.و.س.