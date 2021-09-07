​​بحسب موسوعة جينيس.. برلماني: مصر تتألق في عهد السيسي

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مصر أصبحت تتألق عالميًّا بتحقيق العديد من الأرقام القياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباعتراف موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

وأضاف زين الدين، في بيان له اليوم الاثنين، أن أكبر دليل على ذلك هو تأكيد موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن صندوق تحيا مصر حصد ثلاثة أرقام قياسية سابقة خلال نوفمبر الماضي، وأنه في طريقه لتسجيل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في مجال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن موسوعة جينيس أعلنت أن الأرقام القياسية الجديدة تتعلق بإطلاق أكبر حملة تبرع بصناديق الدعم الغذائي في العالم، وأكبر حملة تبرع بالمعدات الطبية وأكبر حملة تبرع بالأجهزة الكهربائية، إضافة إلى أن هناك ثلاثة أرقام، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وستفخر مصر بها، وهي أرقام في مجال الإنشاءات والأشخاص وأرقام هندسية في مجال الشركات.

وتابع النائب بأن ما حققته مصر بفضل الرؤية الثاقبة والعبقرية للرئيس السيسي في إنشاء صندوق تحيا مصر يؤكد للعالم كله أن هناك حرصًا من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على تقديم أروع الأمثلة في مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين.

وأكد زين الدين أن وقوف المصريين صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية، هو الذي جعل مصر تحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين وإفساد جميع المخططات والمؤامرات والمخاطر التي واجهت مصر على مدى السنوات الماضية.

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