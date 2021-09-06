تفاصيل لقاء "حقوق إنسان النواب" مع رئيس منظمة الهجرة الدولية

كتب- نشأت علي:

استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لوران دي بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة.

وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة تأهيل المهاجرين؛ ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر.

وأكد رضوان أن أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين يبلغ ٦.٣ مليون مهاجر، ويزيد على ذلك؛ ولكنه لا يصل إلى الأعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أن العدد يصل إلى ما يقرب من ٢٠ مليونًا.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "لا يزايد أحد على الدور المصري في مواجهة الهجرة غير الشرعية وفي استقبال اللاجئين والمهاجرين".

وأضاف أبو العلا أن هناك جهودًا تقوم بها الدولة المصرية في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع حياة كريمة، وهو غير مسبوق عالميًّا.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن عام ٢٠١٦ شهد تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية وحدد الفرق بين الجاني والمجني عليه.

وطالب أبو العلا الأممَ المتحدة بمساعدة مصر في دمج اللاجئين في سوق العمل؛ من خلال المشاركة في التنمية، مضيفًا: "الاتحاد الأوروبي يوجه دعمًا كبيرًا إلى عدد من الدول الأوربية، ومصر لا تتعامل مع اللاجئ باعتباره لاجئًا وإنما باعتباره مواطنًا".

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الدعم المطلوب هو المشاركة؛ لدمجهم في مجال العمالة المصرية والتنمية، ومصر كانت وما زالت حاضنة للإخوة في جميع أنحاء العالم.

وشهد الاجتماع استعراضًا من جانب اللجنة برئاسة طارق رضوان، للجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات تنموية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة و١٦ مدينة جديدة؛ لاستيعاب الشباب والزيادة السكانية وخلق فرص عمل جديدة.

واستهدف الاجتماع استعراض ما تم من قِبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائيًّا، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنيًّا في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.