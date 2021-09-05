"التنمية المحلية": "صوتك مسموع" تلقت 12.5 ألف رسالة خلال أغسطس بنسبة إنجاز 77%

كتب- محمد نصار:

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر أغسطس الماضي 12 ألفًا و545 رسالة، بزيادة 2077 رسالة، بالمقارنة بشهر يوليو الماضي بنسبة 19.8%، وتضمنت هذه الرسائل 2671 شكوى، تم الرد على 2059 شكوى منها، بنسبة إنجاز تخطت 77%، ويجري حل 612 شكوى.

ونوه شعراوي، في بيان اليوم الأحد، بأن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يمثل دليلًا على ثقة المتعاملين بها نتيجة تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسي بالوزارة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالى ما تلقته المبادرة منذ بدء عملها حتى شهر أغسطس الماضي بلغ 368 ألفًا و537 رسالة، تضمنت أكثر من 70 ألف شكوى تم الرد على 67 ألفًا و852 شكوى بنسبة 96.6%، ويجري العمل على 2403 شكاوى.

وأشار شعراوي إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس، ما بين شكاوى للقمامة، والتي بلغ عددها 1403 شكاوى، والإشغالات 982 شكوى، ومخالفات البناء 166 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 83 شكوى، وشكاوى الفساد 5، إضافة إلى 32 شكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة".

وتابع وزير التنمية المحلية بأن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال؛ مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن عدد المتابعين لصفحة "صوتك مسموع" تجاوز 63.5 ألف متابع بزيادة 2503 متابعين عن شهر يوليو الماضي، كما تجاوزت مشاهدات الصفحة 101 ألف مشاهدة، بينما تلقت خدمة "واتس آب" خلال شهر أغسطس أكثر من 10 آلاف رسالة بزيادة 2000 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو بنسبة تخطت 24%، وتضمنت 2217 شكوى تم حل 1728 شكوى منها.

وأوضح شعراوي، في تقرير تلقاه، تلقي البريد الإلكتروني للوزارة 85 رسالة، منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 68%، كما تلقى الخط الساخن 414 اتصالًا تليفونيًّا من المواطنين للاستفسار عن الشكاوى التي ترد إلى المبادرة بزيادة 107 اتصالات بالمقارنة بشهر يوليو الماضي بنسبة نحو 35%.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التي تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل، وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم في الاستجابة لشكواهم، مؤكدًا أن المبادرة تعد استكمالًا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.

وقال شعراوي إنه "تم التوجيه بقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى، واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك".

وأضاف الوزير أن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة، وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية)، لافتاً إلى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأشاد شعراوي بالجهود التي بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين، مطالبًا بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات؛ بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن المبادرة كان لها دور مهم وملموس في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ ومنها منع الشيشة بالمقاهي، كما تم أيضًا تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والورش والكافيهات، وتلقت شكاوى المواطنين والإبلاغ عن مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والتحرك السريع تجاه هذه الشكاوى في ظل جهود الحكومة لاسترداد أراضي الدولة.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "واتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" (https://www.facebook.com/sotakmasmwo/?ref=bookmarks)، والبريد الإلكترونى للوزارة (info@mld.gov.eg).