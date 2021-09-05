توقيع إقرارات وتسليم عقود.. 4 شروط لاستلام تراخيص البناء الجديدة بالقاهرة

​​​كتب- محمد نصار:

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن هناك عدة شروط من أجل السماح للمواطنين باستلام تراخيص البناء الخاصة بهم عقب الانتهاء من استخراجها.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه لن يتم السماح للمالك أو من يمثله قانونا باستلام الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التالي:

1- التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص.

2- تسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة.

3- قيام المشرف والمقاول بالتوقيع في المركز التكنولوجي.

4- يسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقاول بأورنيك الترخيص.