القوى العاملة: تعيين آلاف الشباب واستخراج 3679 شهادة قياس مستوى مهارة بالشرقية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 4205 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 21 من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1615 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 3679 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.



وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي- إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 415 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 225 محضر سلامة و92 حالة غلق إداري.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 928 منشأة، وأسفر عن تحرير 264 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 305 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف الغمراوي، أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، راجعت المديرية واعتمدت 40 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 130 تفويض ووكالة لشركات بها 181 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 3 ترخيص، واستخراج تراخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.

