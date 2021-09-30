رسالة جديدة من وزير العمل الليبي للعمالة المصرية المسافرة لـ"إعمار ليبيا"

كتب- يوسف عفيفي:

وجّه علي العابد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، رسالة "أمان واطمئنان" جديدة إلى العمالة المصرية المسافرة اليوم الخميس، إلى الأراضي الليبية للعمل في إعادة الإعمار من جديد في المشروعات الليبية المرتقبة.

وقال العابد في تصريحات صحفية: "نقدم تسهيلات لانسياب اليد العاملة المصرية، كونها اليد المحركة لعجلة الإنتاج، وهذه التسهيلات تهدف إلى حصر العمالة الوافدة إلى ليبيا، ومعرفة أماكن عملهم، تفاديا لضخهم وتغطية عمليات الهجرة غير الشرعية ودخولهم في العصابات المنظمة، واستغلالهم لبعض الجهات الأخرى.

وأكد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن ليبيا قامت بهذا العمل كي تبعث برسالة لبعض الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال والوافدين بأن ليبيا منظمة في عملية استجلاب العمالة وتنظيم سوق العمل.

وأشار العابد، إلى أن هناك فريق فني يعمل من مهندسين وطنين من موظفي وزارة العمل الليبية، بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات (شركات ليبية كلها بالكامل بشأن وضع وإطلاق تطبيقات ذكية على الهواتف المحمولة لاستعمالها في أي مكان بشأن حصر وتسجيل العمالة الوافدة في كلليبيا، أي أن أي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومات لنتحمل مسؤوليته القانونية والرسمية.

يأتي ذلك بالتزامن مع سفر أول فوج للعمالة المصرية من القاهرة مباشر إلى مطار معيتيقة بطرابلس الخميس 30 سبتمبر، برفقة وفد من وزارة القوى العاملة المصرية يتمثل في الفريق الفني للربط الإلكتروني لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والتأهيل بليبيا ووزارة القوى العاملة في مصر.

وكانت وزارة العمل الليبية، أطلقت أول الشهر الجاري منصة "وافد" الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، في حين أعلن وزير العمل أن "الاتفاقيات الموقعة خلال لقاءات اللجنة الليبية - المصرية المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد، تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية".

كما وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا "بسرعة قياسية".

وأوضح الدبيبة، أن "الشركات المصرية هي من ستنفذ المشروعات المتفق عليها بين ليبيا ومصر"، متابعا: "نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر".

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