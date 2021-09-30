يختصر المسافة لـ5 دقائق.. تعرف على محور خاتم المرسلين الجديد قبل إغلاق شارع الهرم (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة محور خاتم المرسلين بطول 3 كم الرابط بين طريقي ترعة الزمر وشارع ترسا.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تنفيذ محور محمد أنور السادات، المقرر أن يكون بديلاً لشارع الأهرام خلال القيام بأعمال غلق الشارع خلال الأسابيع المقبلة لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق والذي من المقرر أن يتم تنفيذ محطاته بطول شارع الأهرام وحتى حدائق الأهرام والرماية ومساكن الضباط وحي الأشجار.

ويضم المحور، حاليًا 6 حارات مرورية وحارة بطيئة لانتظار السيارات، بالإضافة إلى أرصفة للمشاة وجزيرة وسطى، كما تم دعمه بمساحات خضراء وأشجار ولافتات مرورية وأعمدة إنارة ليد وجمالية لإضفاء المظهر الحضاري عليه.

وكان خاتم مرسلين، يضم 3 حارات مرورية على الأكثر وحارتين مرورية في بعض القطاعات الأخرى، وكانت هناك معاناة كبيرة من المواطنين لاستخدامة لوجود تعديات للمنشات التجارية وعقارات مقامة بالمخالفة بالمسار، فأزالت المحافظة كافة المخالفات وتوسعة الطريق، بالإضافة إلى إنشاء كوبري بنهاية المحور يربط بين خاتم المرسلين وشارع ترسا ليكون إضافة جديدة لشبكة الطرق الجديدة بمحافظة الجيزة.

ويختصر المحور المسافة المقطوعة للرحلة لتصل إلى ٥ دقائق فقط على الأكثر للوصول إلى شارع ترسا واستكمال المسار البديل لشارع الأهرام.