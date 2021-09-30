لمدة شهر.. الجيزة: إغلاق كلي لطريق الواحات في اتجاة طريق الفيوم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ورفع كفاءة وتطوير طريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات تحديدًا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول مايقرب من (5 كم).

وبحسب بيان اليوم، أشارت المحافظة، إلى أن الأمر سيستلزم إجراء إغلاقًا كليًا لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه مدينة الواحات تحديدًا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ماقبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية لمدة (30) يوم ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق أول أكتوبر 2021 حتى صباح يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 على أن تكون الأعمال على مدار الـ24 ساعة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية للتسهيل علي المواطنين.

- حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات وترغب بالسير إتجاه مدينة الواحات تقوم بالسير يمينا اتجاه طريق الخدمه بطريق الواحات بعد استحداث مخرج من الطريق السريع اتجاه الطريق البطـي قبل منطقة الأعمال والغلق الكلي.

- استكمال السير بالطريق البطئ حتى المناطق المواجهه لمصنع الشرقية للدخان ثم العودة مره أخرى يسارًا في اتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطئ اتجاه الطريق السريع واستكمال السير إتجاه مدينة الواحات.

وتنوه محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وكافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزه بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط موقع الأعمال.