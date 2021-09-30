زيادة الشعور بالبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الخميس، على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد نهارا حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 32 درجة.

كما يسود طقس لطيف ليلا ويزداد الإحساس ببرودة الطقس في ساعات متأخرة من الليل.​