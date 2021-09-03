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تساعد على التخلص من الفضلات.. الصحة توضح فوائد شرب الماء للأطفال

04:42 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
تساعد على التخلص من الفضلات.. الصحة توضح فوائد شرب الماء للأطفال

أرشيفية

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فوائد شرب الماء للأطفال، مطالبة بضرورة تناول الطفل من 8 إلى ١٠ أكواب يومياً.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، أن فوائد شرب الماء للأطفال جاءت كما يلي:

ـ تقلل العناصر الغذائية والمركبات في الدم.
ـ تخفف ويسهل حركة المفاصل.
ـ ينظم درجة حرارة الجسم.
ـ يتخلص من الفضلات.

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شرب الماء الأطفال فوائد الماء

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