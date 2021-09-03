تساعد على التخلص من الفضلات.. الصحة توضح فوائد شرب الماء للأطفال

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فوائد شرب الماء للأطفال، مطالبة بضرورة تناول الطفل من 8 إلى ١٠ أكواب يومياً.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، أن فوائد شرب الماء للأطفال جاءت كما يلي:

ـ تقلل العناصر الغذائية والمركبات في الدم.

ـ تخفف ويسهل حركة المفاصل.

ـ ينظم درجة حرارة الجسم.

ـ يتخلص من الفضلات.