الجريدة الرسمية: قرار رئاسي بتخصيص 19 فدانًا لصالح وزارة الشباب والرياضة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 190 فدانًا في البحر الأحمر لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 19.92 فدان تقریبًا والتي تعادل 83710 مترًا مربعًا ناحية محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

ونص القرار على أن يعاد تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لصالح وزارة الشباب والرياضة لتكون ضمن أملاكها الخاصة ويكون لها إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفقا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

