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نهال عنبر: أكره التدخين.. ورفضت التمثيل بسيجارة

03:38 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
نهال عنبر: أكره التدخين.. ورفضت التمثيل بسيجارة

نهال عنبر

كتب - أحمد جمعة:

أعربت الفنانة نهال عنبر، عن كرهها الشديد للتدخين، مؤكدة أنها لا تتواجد في أي مكان يوجد به تدخين، إضافة لمنع التدخين في منزلها.

جاء ذلك خلال الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين اليوم الأربعاء، لمناقشة دور الإعلام والدراما في مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما أن تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

وقالت عنبر: "التدخين في البيت ممنوع، ولو أصر أي شخص أن يدخن سيجارة يبقى في البلكونة"، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بالفترة التي تم فيها منع ظهور التدخين في الدراما، ولكن الآن تم كسر القانون وأصبحت هناك العديد من الأبطال يستخدمون السجائر في الدراما والأعمال.

وتابعت عنبر، أنه لابد على الدولة أن يكون لها دور كبير في منع التدخين، ولابد أن يتنامى دور الأم في التوعية بأضرار التدخين ولابد أن تقوم المدارس بدور أكبر في التنبيه والتوعية وكذلك في كل وسائل الاعلام.

وقالت عنبر: "عرض عليا في أحد الأعمال الفنية أن أمسك سيجارة، ولكني رفضت الإقدام على تلك الخطوة نهائياً وتحايلت على الموقف بأداء مقنع كما يريد المخرج ولم استخدم السيجارة".

نهال عنبر التدخين منع التدخين منظمة الصحة العالمية

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