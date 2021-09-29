كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات مستمر.. ورئيس لجنة المكافحة يحدد موعد ذروة الموجة الرابعة

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255658 حتى اليوم.

الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

منسق البيت الأبيض لكورونا يؤكد انطلاق حملة الجرعات المعززة بصورة قوية

الجزائر تبدأ في إنتاج أول لقاح محلي لكورونا

هيئة الدواء تشارك في اجتماع دولي عن تعزيز صناعة الدواء بأفريقيا

دلتا واللقاحات.. حسام حسني يكشف طبيعة إصابة الأطفال بكورونا

هيئة أمريكية: الآثار الجانبية للجرعة المعززة للقاح كورونا مماثلة بالجرعة الثانية

المغرب: لجنة كورونا توصي بتخفيف الإجراءات الاحترازية

زيادة مرتقبة.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يحدد موعد ذروة الموجة الرابعة

دراسة: المدخنون أكثر عرضة لدخول المستشفى والموت عند الإصابة بكورونا

اليابان ترفع حالة الطوارئ القائمة بالبلاد منذ شهور

بلغاريا: سيطرة سلالة دلتا على 100% من إصابات كورونا في البلاد

فيروس كورونا: روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الوباء

بدءا من ديسمبر.. الأوقاف: منع دخول العاملين بالجهات التابعة للوزارة إلا بعد تلقي لقاح كورونا

مع اقتراب العام الدراسي.. هل يرتفع الإقبال على مستلزمات الوقاية من كورونا؟

سانوفي الفرنسية توقف العمل على لقاح مضاد لكوفيد بتقنية "إم آر إن إيه"

كورونا حول العالم: الإصابات 232.2 مليون.. واللقاحات نحو 6.13 مليار

"بسبب كورونا".. طبيب يفقد "الأم والأب والزوجة" في ثلاثة أسابيع

البنك الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي لدول شرق آسيا بسبب جائحة كورونا