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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات مستمر.. ورئيس لجنة المكافحة يحدد موعد ذروة الموجة الرابعة

06:30 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات مستمر.. ورئيس لجنة المكافحة يحدد موعد ذروة الموجة الرابعة

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255658 حتى اليوم.

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