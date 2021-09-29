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الجزائر تبدأ في إنتاج أول لقاح محلي لكورونا

12:21 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
الجزائر تبدأ في إنتاج أول لقاح محلي لكورونا

لقاحات كورونا

الجزائر - (أ ش أ)

تبدأ الجزائر، اليوم الأربعاء، في إنتاج أول لقاح محلي مضاد لفيروس "كورونا".

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الجزائري وزير المالية أيمن عبد الرحمان، يرافقه وفد وزاري، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، المصنع المخصص لإنتاج اللقاح في ولاية قسنطينة (شرقي الجزائر على بعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة).

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أعلن أن بلاده ستنتج أول لقاح محلي مضاد لفيروس "كورونا" يوم 29 سبتمبر الجاري.

ونوه تبون إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذا الوباء هو التلقيح، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تطعيم أكثر من ثلثي المواطنين.

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Asha
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