Masrawy logo white

منسق البيت الأبيض لكورونا يؤكد انطلاق حملة الجرعات المعززة بصورة قوية

12:33 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
منسق البيت الأبيض لكورونا يؤكد انطلاق حملة الجرعات المعززة بصورة قوية

حملة الجرعات المعززة ارشيفية

واشنطن - (د ب أ)

قال جيف زينتس، منسق البيت الأبيض لفيروس كورونا (كوفيد-19) إن حملة الجرعات المعززة قد بدأت "بداية قوية"، حيث تم تطعيم أكثر من 400 ألف أمريكي بجرعة إضافية في الصيدليات في نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء، عن حاكمة نيويورك كاثي هوشول قولها إن الأمر بإعطاء لقاح كوفيد-19 للعاملين الصحيين والذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع سيؤدي إلى زيادة معدلات التطعيم.

حملة الجرعات المعززة فيروس كورونا جيف زينتس .منسق البيت الأبيض لفيروس كورونا كاثي هوشول كوفيد-19

الخبر التالى:

البنتاجون يُقرّ بأخطاء و"فشل استراتيجي" في أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا