منسق البيت الأبيض لكورونا يؤكد انطلاق حملة الجرعات المعززة بصورة قوية

واشنطن - (د ب أ)

قال جيف زينتس، منسق البيت الأبيض لفيروس كورونا (كوفيد-19) إن حملة الجرعات المعززة قد بدأت "بداية قوية"، حيث تم تطعيم أكثر من 400 ألف أمريكي بجرعة إضافية في الصيدليات في نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء، عن حاكمة نيويورك كاثي هوشول قولها إن الأمر بإعطاء لقاح كوفيد-19 للعاملين الصحيين والذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع سيؤدي إلى زيادة معدلات التطعيم.