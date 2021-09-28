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كورونا حول العالم: الإصابات 232.2 مليون.. واللقاحات نحو 6.13 مليار

10:17 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 232.2 مليون.. واللقاحات نحو 6.13 مليار

فيروس كورونا

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 232.3 مليون حتى صباح الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 13ر6 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 232 مليونا و 338 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و 756 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 6 مليارات و128 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا نيويورك جامعة جونز هوبكنز الأمريكية لقاح كورونا

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