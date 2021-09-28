دراسة: المدخنون أكثر عرضة لدخول المستشفى والموت عند الإصابة بكورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أشارت دراسة جديدة إلى أن المدخنين أكثر عرضة بنسبة 80% لدخول المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة من المرض.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية في نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن الدكتورة آشلي كليفت من جامعة أكسفورد وزملاءها اعتمدوا على سجلات الصحة العامة ونتائج اختبارات كوفيد-19 وبيانات الدخول إلى المستشفيات وشهادات الوفاة لتحديد الارتباط بين التدخين وخطورة الفيروس التاجي في الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 وشمل 421 ألفا و 469 مشاركا في المملكة المتحدة.

وأظهرت الدراسة أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لم يدخنوا مطلقا، كان المدخنون الحاليون أكثر عرضة بنسبة 80% لدخول المستشفى وأكثر عرضة للوفاة من كوفيد-19 إذا أصيبوا.

وتتناقض نتائج الدراسة عن البيانات المجمعة عن التدخين وفيروس كورونا، مع أبحاث نشرت في بداية الوباء، تشير إلى أن التدخين قد يساعد في الحماية من الفيروس.