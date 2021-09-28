Masrawy logo white

دلتا واللقاحات.. حسام حسني يكشف طبيعة إصابة الأطفال بكورونا

11:40 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
دلتا واللقاحات.. حسام حسني يكشف طبيعة إصابة الأطفال بكورونا

الدكتور حسام حسني

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إن متحور "دلتا" يصيب الأطفال، لكن الأعداد لا تزال قليلة في العالم كله حتى الآن.

ولفت إلى أن أكثر المصابين بكورونا من فئة الشباب، لكن سرعان ما يتعافون نتيجة مناعتهم القوية، لكن الفئة الأكثر تأثيرا هم كبار السن.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، أن متحور دلتا يتميز بسرعة الانتشار، ولذلك فإن المريض من الممكن أن يصيب عدد أكبر من الحالات المحيطة به، لذلك يتم المناشدة بأخذ الحذر الشديد والرجوع للإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن هناك بعض اللقاحات أجُيزت للأطفال حتى سن 6 سنوات، ويتم دراستها لمعرفة هل هذه اللقاحات آمنة على الأطفال المصريين وهل تأثير اللقاحات يساوي حماية الطفل من الإصابة أم لا، ودراسات الأطفال سريعة جدًا وستنتهي خلال الأسابيع القليلة لمعرفة إمكانية تلقيح الأطفال من عدمه.

وتابع: أن المواطنين الذين حصلوا على اللقاء لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، وارتداء الماسك الواقي.

حسام حسني اللجنة العليا لمكافحة كورونا إصابة الأطفال بكورونا متحور دلتا فيروس كورونا

الخبر التالى:

بالخطوات والشروط.. الإسكان تفتح باب التحويل لبعض حاجزي الإسكان الاجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا