بلغاريا: سيطرة سلالة دلتا على 100% من إصابات كورونا في البلاد

بلغاريا - (أ ش أ)

أكدت بلغاريا، سيطرة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا على حالات الإصابة في البلاد بنسبة 100%.

وأوضح المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية، وفقًا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء، أن الجهات الصحية عثرت على هذه السلالة من بين 457 عينة سريرية.

وكانت السلطات الصحية في بلغاريا قد أعلنت اليوم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 495 ألفا و397 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 20 ألفًا و638 حالة.

ويوجد في مستشفيات بلغاريا حاليًا 5048 مريضًا بكورونا من بينهم 432 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 432 ألفًا و315 حالة بعد شفاء 2268 مريضًا في أخر 24 ساعة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 42 ألفا و444 شخصًا.