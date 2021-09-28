زيادة مرتقبة.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يحدد موعد ذروة الموجة الرابعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إن مصر لم تصل لذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا حتى الآن، ومن المقرر أن تصل إليها خلال أسبوعين أو ثلاثة بأقصى تقدير.

وأضاف "حسني" أنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مطالبا بوجود حذر شديد جدًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على القناة الأولى، إلى أنه كلما زادت أعداد إصابات كورونا، كلما زادت أعداد الحالات الحرجة، لافتًا إلى أنه لكي يتم خفض الإصابات مرة أخرى، يجب أن يكون هناك حذر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بجانب الاستمرار في تلقي لقاحات فيروس كورونا.

وقال إن زيادة أعداد متلقي اللقاح من المصريين ممتاز، ولكن يجب الالتزام معه بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن المتحورات الجديدة من فيروس كورونا أكثر انتشارا، فالمريض كان يتسبب في إصابة ٤ أشخاص بشكل متوسط لكن هذه النسبة وصلت لـ 7 أشخاص الآن.