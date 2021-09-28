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فيروس كورونا: روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الوباء

04:21 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
فيروس كورونا: روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الوباء

موسكو- (بي بي سي):

سجلت روسيا أعلى معدل يومي من الوفيات بين مرضى فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد وصل إلى 852 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

وتعتبر حصيلة روسيا الإجمالية من ضحايا الوباء والتي بلغت 205 آلاف وفاة هي الأعلى على مستوى منطقة أوروبا جغرافياً.

ويعتقد مراقبون إن عدد الوفيات الفعلي يتجاوز 350 ألفا.

ولم يتم تطعيم سوى نسبة 28% من السكان في روسيا ضد فيروس كورونا بشكل كامل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن القاعدة الجماهيرية الرافضة للقاح بين الروس، رغم اتاحته لهم منذ ديسمبر كانون الأول الماضي بدون أي مقابل، في اتساع.

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