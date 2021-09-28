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"الري": إزالة 59 حالة تعد على نهر النيل في 4 محافظات

07:18 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
"الري": إزالة 59 حالة تعد على نهر النيل في 4 محافظات

إزالة 59 حالة تعد على نهر النيل

القاهرة - أ ش أ:

نفذت وزارة الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء حملة لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات الغربية، الدقهلية، وقنا والأقصر.

وأسفرت الحملة عن إزالة 59 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 64706 حالات تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

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وزارة الري تعديات نهر النيل إزالة التعديات المجاري المائية

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