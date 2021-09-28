فرص أمطار وطقس بارد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المناطق على مستوى الجمهورية تتعرض لطقس خريفي خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية الأسبوع، حيث يوجد استقرار واضح في الأحوال الجوية.

وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن فترات سطوع الشمس ليست كبيرة على السواحل الشمالية نتيجة وجود السحب المنخفضة مما تتسبب أيضًا في انخفاض درجات الحرارة.

وتابع: "يوجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية مع نهاية الأسبوع تمتد إلى السواحل الشمالية الغربية وهي غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية".

وأشار شاهين إلى أن الظاهرة الأكثر تأثيرًا هي الشبورة المائية على الطرق والمناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، وبقدر الأماكن يجب الالتزم بتعليمات الإدارة العامة للمرور والقيادة بحذر.

وأكد أن الساعات المتأخرة في الليل والأولى من الصباح الباكر يكون الطقس بارد على بعض المدن الجديدة والمناطق المكشوفة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 30 إلى 31 درجة، والسواحل الشمالية بين 27 إلى 29 درجة، والمناطق الجنوبية بين 33 إلى 36 درجة.​