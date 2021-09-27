​البحث العلمي: 13 مليون جنيه لإنشاء تحالف وطني لتعميق صناعة المنسوجات في مصر

(مصراوي):

قال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر إن التحالفات التكنولوجية هي كلمة السر وراء تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أنشأت تحالفًا وطنيًا بتمويل يصل إلى 13 مليون جنيه لتعميق التصنيع المحلي لصناعة المنسوجات في مصر بهدف تقديم حلول ابتكارية في مجال النسيج والأقمشة التقنية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم مركز تكنولوجيا النسيج الإبتكاري بالمركز القومى للبحوث بحضور الدكتور محمد هاشم رئيس المركز و الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي.

وأكد صقر أن مركز تكنولوجيا النسيج الابتكاري، هو المركز الأول والوحيد في مصر المتخصص في إنتاج وتنفيذ النماذج نصف الصناعية في مجال النسيج والأقمشة التقنية كما يمكن من خلاله تحويل النماذج الأولية لمنتجات نهائية.

وأوضح أن مركز النسيج يمكن من خلاله الدخول في شراكات أو إنشاء شركات منبثقة لتسويق هذه المنتجات، بالإضافة إلي العمل على تنفيذ نماذج أولية لمنتجات جديدة مثل منتجات نسجية ذكية قابلة للتحلل لتعبئة الخضروات والفاكهة للتقليل من استخدام المنتجات البلاستيكية ومواكبة الاتجاهات العالمية.

وأضاف أنه يمكن من خلاله كذلك إنتاج أقمشة تقنية ذات خصائص راحة خاصة تصلح لأقمشة فرش كراسي السيارات، أقمشة إلكترونية تستخدم في تصنيع ملابس ذات تدفئة ذاتية، الى جانب منتجات مركبة تصلح لنقل الغازات والسوائل.

وتابع أنه سيساهم في إنتاج ملابس حماية للأطباء والأطقم الطبية، ماسكات الوجه للحماية من الفيروسات، ملابس ضاغطة للرياضين، ضمادات طبية خاصة، بالإضافة إلى استغلال المخلفات النسيجية واعادة تدويرها لتطبيق الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن مركز النسيج الابتكاري يعد أحد أهم مخرجات التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال النسيج، أحد التحالفات بالأكاديمية من خلال برنامج التحالفات التكنولوجية.

وأوضح أن برنامج التحالفات بالأكاديمية هو الأول والأكبر على الإطلاق الذي يعتمد على طرق علمية سليمة تستند إلى خبرات وتجارب الدول المتقدمة، لربط البحث العلمي بالصناعة، للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.

ولفت إلى أن عدد التحالفات بالأكاديمية يبلغ 18 تحالفاً بتمويل 230 مليون جنيه، وبمشاركة أكثر من 150 مؤسسة ما بين شركات صناعية وشركات صغيره ومتوسطة وجامعات ومراكز بحثية ومؤسسات مجتمع مدني.

وأشاد بدور تحالف النسيج بقيادة الدكتور تامر حمودة، أستاذ مساعد بقسم أبحاث النسيج بالمركز القومي للبحوث، والباحث الرئيسي لهذا التحالف، وشركاء التحالف المكتمل الأركان المكون من كلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان، مركز تطوير النسيج بوزارة التجارة والصناع، مركز بحوث الفلزات شركة مكارم تكس، مؤسسة النجار، مؤسسة الحصن للمنسوجات، تريكو جروب-فابريك فالي، شركة ديفيجن اكس، ومؤسسة اوتاد.

من جانبه، أشاد دكتور تامر حمودة، منسق أعمال التحالف بدور أكاديمية البحث العلمي في توطين صناعة النسيج والأقمشة التقنية من خلال هذا التحالف.

وأكد أن مركز النسيج الإبتكاري من أهم مخرجات التحالف لما يقوم به من بحوث وتطوير وتنفيذ النماذج الأولية للعديد من المنتجات النسيجية في المركز القومي للبحوث، حيث يشتمل على الآلات والماكينات اللازمة لإنتاج النماذج الأولية أو العينات والتي تستهلك كمية صغيرة جداً من المواد الخام، مما يقلل من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لإنتاج نموذج أولي صغير جداً مقارنة باستخدام آلات الإنتاج التقليدية.

وأوضح أنه يتيح الفرص كذلك لطلاب (البكالوريوس والدراسات العليا) بتنفيذ مشروعات تخرجهم بسهولة وتكلفة قليلة، كما يقوم بإجراء دراسات تسويقية لتسويق المخرجات البحثية، بالإضافة إلي تقديم خدمة منخفضة التكاليف للأعضاء المشاركين والمؤسسين وكذلك الأولوية في الاستفادة من الإمكانيات التي سيتم توافرها بالمركز.

ولفت إلى أن مجال عمل المركز التكنولوجي يتمثل أيضا في البحث والتطوير في مجال النسيج التقليدي والنسيج التقني، تقديم خدمات استشارية، عقد دورات تدريبية، تقديم خدمات فنية وتصنيعية من خلال الماكينات المتوفرة بالمركز التكنولوجي والاختبارات الفنية المعتمدة.