رئيس جامعة عين شمس يفتتح تجديدات بالمستشفي "التخصصي" بتكلفة 160 مليون جنيه

كتب- داليا شبل:

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مجموعة من أعمال التطوير والتجديد بمستشفى عين شمس التخصصي، بتكلفة إجمالية بلغت 160 مليون جنيه.

وشملت التجديدات رفع كفاءة مبنى (B) والذي يضم مركز زراعة الأعضاء الذي تم تأسيسه عام 2007 وقسم القلب وقسم الأورام والرعاية النهارية والرعاية المتوسطة لمرضى الأورام وأقسام الباطنة العامة والمتخصصة، ووحدة أمراض الكلى ووحدة أمراض الدم ووحدة الجهاز الهضمي وقسم طب المناطق الحارة والأمراض المتوطنة.

كما يضم المبنى 158 سريرا و15 سريرا للرعاية المتوسطة و17 سريرا للرعاية النهارية بالأورام، تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية اللازمة لمرضى الأورام وغرفة لتحضير العلاج الكيماوي.

وشهد رئيس جامعة عين شمس أيضا افتتاح الرعاية المركزة (A) وتضم 19 غرفة منفصلة، منها 4 غرف عزل على أعلى مستوى علمي وتقني.

رافق رئيس جامعة عين شمس خلال جولته الافتتاحية الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي.