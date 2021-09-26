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اختيارية ومرتبطة بالجثامين.. 5 معلومات عن تفاصيل أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

04:18 م الأحد 26 سبتمبر 2021
اختيارية ومرتبطة بالجثامين.. 5 معلومات عن تفاصيل أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين في الخارج.

وقالت "مكرم"، إن ذلك جاء وفق تكليفات القيادة السياسية تلبي وزارة الهجرة احتياجات المصريين في الخارج، خاصة أن الكثير من المصريين بالخارج، لا سيما أبناء الوطن في منطقة الخليج والدول العربية، كانت لديهم مشكلة في شحن الجثامين مرة أخرى للوطن".

واستعرضت الوزيرة، مزايا الوثيقة خلال المرحلة الأولى وذلك على النحو التالي:

1ـ شحن الجثامين في حالة الوفاة عند الحوادث.

2ـ تعويض أسرة المتوفي بالمبلغ التعويضي المناسب.

3ـ الوثيقة اختيارية وتلبي احتياجات المصريين في الخارج.

4ـ يتم إصدار الوثيقة في مصر أو السفارات المصرية بالخارج، بمبلغ ضئيل.

5ـ الوثيقة تعتبر مرحلة أولى كشحن الجثامين المصرية من الخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى وجود تعاون وتنسيق تام مع وزير الداخلية ورئيس الرقابة المالية ورئيس الاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين".

من ناحيته، طالب عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، وزارة الهجرة، بقرار وزاري بأن تكون الوثيقة إجبارية وليست اختيارية، متابعا:"أي مواطن مصري يذهب إلى السعودية يجب التأمين عليه إجباريا"، لافتا إلى أن من يتحمل هذا التأمين صاحب الشركة وليس الشخص نفسه.

وأشار في تصريح لمصراوي، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي فرضت وثيقة التأمين على المصريين تمثلت في التحديات والمشكلات التي تواجههم بالخارج مثل الفصل التعسفي الذي لا يقل أهمية عن شحن الجثامين.

نبيلة مكرم تأمين المصريين بالخارج وثيقة تأمين المصريين بالخارج وزارة الهجرة

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