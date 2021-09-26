إنجاز جديد للمبادرة الرئاسية.. برلمانية تشيد بإقامة مشروعات صغيرة لمليون سيدة بقرى "حياة كريمة"

كتب- مصراوي:

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي أكدت فيها أن المشروع القومي لتنمية الأسرة له دور كبير في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وقالت النائبة إن الخطة الاستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، سيتم تنفيذها على عدة مراحل، إضافة إلى تأكيد الوزيرة أن المرحلة الأولى تشمل عدد 1500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" توجد في 52 مركزًا بـ20 محافظة، وترتكز الخطة على عدة محاور؛ أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لنحو مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قِبل وزارة الصحة؛ لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج .

واعتبرت إسماعيل، في بيان لها اليوم الأحد، أن إقامة مشروعات صغيرة لمليون سيدة بمبادرة "حياة كريمة" بمثابة إنجاز جديد لهذه المبادرة الرئاسية التاريخية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربةً عن ثقتها التامة في أن مبادرة "حياة كريمة" سوف تغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الريف والقرى المصرية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ووجهت النائبة التحية والتقدير إلى جميع الوزيرات والوزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاون والتنسيق المستمر بينهم لإنجاز جميع التكليفات والمبادرات الرئاسية؛ وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، مطالبة جميع الأجهزة التنفيذية عمومًا، المحافظين خصوصًا، بالإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإزالة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سواء المشروعات الخاصة بالشباب أو المرأة بصفة عامة وداخل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بصفة خاصة.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز الديموغرافي بالقاهرة، قد عقدت اجتماعًا لبحث آخر تطورات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.